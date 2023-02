Saustarke Rede – es reicht!

Ein Bürger hat eine saustarke Rede gehalten und richtete klare und wahre Worte an den Landrat Tino Schomann, denn in Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) soll ein Containerdorf für 100 bis 150 Flüchtlinge entstehen, überwiegend Männer sollen untergebracht werden. Über die Pläne informierte Landrat Tino Schomann (CDU) am Mittwoch (15.02.2023) in einer Bürgerversammlung bei der Freiwilligen Feuerwehr. Davor wurde demonstriert. Die Diskussion wurde nach draußen übertragen.

Ein weiterer mutiger Bürger, der Tacheles redet:

