Sanktionen – Habeck: „Die russische Wirtschaft bricht ein“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verbucht die wegen des Ukraine-Kriegs gegen Russland verhängten Sanktionen als großen Erfolg.

„Die russische Wirtschaft bricht ein“, sagte Habeck. Importe in das Land gingen zurück. Die Exporte jener Länder, die sich den Sanktionen gegen Russland angeschlossen hätten, seien in den vergangenen Monaten um 53 Prozent gesunken, die Exporte aus Staaten, die sich neutral verhielten oder die russische Führung unterstützten, hätten sich um 45 Prozent vermindert. Deutschland habe im März einen Exportrückgang von 60 Prozent verzeichnet, für April sei mit noch deutlich höheren Zahlen zu rechnen.

„Putin kriegt noch Geld, aber er kann es kaum noch ausgeben. Und die Zeit, sie arbeitet nicht für Russland, sie arbeitet gegen Russland“, sagte der Minister. Niemand wolle mehr in Russland investieren. Putin könne das nicht mehr lange durchhalten. Zwar könne der Präsident die eigene Armee noch mit Öl oder Weizen versorgen, die Wirtschaft sei durch die Sanktionen aber schwer getroffen.

Quelle: Welt.de

Politikstube: Immer wieder kommt bei Habeck der Märchenerzähler zum Vorschein, nur so kann er die Sanktionen als erfolgreiche Geschichte verkaufen.

Was für ein Pech für Russland, derzeit starker Rubel, steigende Staatseinnahmen, alternative Handelspartner wie China und Indien, ausreichende Grundversorgung für die Bevölkerung, kein frieren und keine Preiserhöhungen wegen Gas- und Ölknappheit, Rentenerhöhung um 10 Prozent, Soldatensold um 30 Prozent erhöht, Bauboom statt Baupleite etc. – und dann kommt auch noch der Habeck um die Ecke und verkündet das Unheil.

Die Sanktionen gegen Russland wirken, genau – in Deutschland.

