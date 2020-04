Salvini: Von Soros unterstützte NGO-Anwälte helfen nordafrikanischen Migranten nach Europa

Migranten aus Nordafrika stachen auf dem Mittelmeer in See, die bereits die Telefonnummern des Anwalts einer von Soros finanzierten Organisation in der Tasche hatten, sagte der stellvertretende italienische Ministerpräsident Matteo Salvini in Bezug auf einen Bericht der italienischen Tageszeitung Il Giornale.

Die Migranten nahmen mit dem Anwalt Kontakt auf, während sie noch auf einem beschädigten Gummiboot von Libyen nach Europa fuhren. Der Anwalt legte daraufhin in ihrem Namen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Berufung ein, während sie noch auf See waren.

Der Fall wurde von Salvini, dem Vorsitzenden der konservativen Lega-Partei, hervorgehoben, der in einem Tweet auf die Nachricht reagierte:

„Verrückt! In Zusammenarbeit mit den Anwälten einer von Soros finanzierten Vereinigung… In der Zwischenzeit empfängt die Regierung jeden auf der Fähre auf Kosten der Italiener. Früher oder später werden wir abstimmen …“, schrieb Salvini.

Laut Il Giornale verließ in der Nacht vom 8. auf den 9. April ein Boot mit mindestens 47 Migranten an Bord den libyschen Hafen Al Khoms, um einen Tag später, am 10. April, ein SOS-Signal über das Alarmtelefonnetz zu senden – eine Telefon-Hotline, die Migranten in Seenot im Mittelmeer Unterstützung bietet. Die Organisation führt selbst keine Rettungsaktionen durch, sondern macht stattdessen auf „Notsituationen“ auf See aufmerksam.

Quelle: Voice of Europe

Übersetzung: Politikstube