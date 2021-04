Sächsischer Landesbischof Bilz tauft neue Migrantenfähre „Rise Above“

Eine weitere Migrantenfähre startet in den kommenden Wochen den Shuttle-Service übers Mittelmeer, um Bootsmigranten, die sich vorsätzlich mit hochseeuntauglichen Booten in Seenot begeben und per Alarmphon die Position vor der libyschen Küste zur Abholung melden, aufzusammeln und wunschgemäß nach Europa zu schippern. Bevor das neue Schiff „Rise Above“ von „Mission Lifeline“ ausläuft und die Fahrt ins Mittelmeer startet, wurde der Migrantenkutter vom sächsischen Landesbischof Tobias Bilz getauft.

[…] Ein neues Flüchtlingsschiff des Dresdner Vereins Mission Lifeline soll künftig Flüchtlinge im Mittelmeer retten. Der sächsische Landesbischof Tobias Bilz taufte am Freitag im schleswig-holsteinischen Elbhafen von Wewelsfleth die „Rise Above“. Der Verein hatte das ehemalige Torpedofangboot der Bundesmarine Ende 2019 erworben und baut es seitdem in Wewelsfleth zu einem Rettungsschiff um. Die Kosten belaufen sich nach Vereinsangaben auf rund 600.000 Euro und werden aus Spenden gedeckt. In den nächsten Wochen soll die „Rise Above“ ins Mittelmeer überführt werden, wo sie vor der nordafrikanischen Küste ihren ersten Einsatz beginnt.

Es sei ein Gebot der Nächstenliebe, Menschen vor dem Ertrinken zu retten, sagte der evangelische Bischof. Er unterstütze die lebensrettende Arbeit von Mission Lifeline, und ihn beeindrucke der hohe persönliche Einsatz der Crew. „Die zivile Seenotrettung übernimmt stellvertretend Aufgaben, die dringend einer politischen Lösung bedürfen“, sagte Bilz. Er sei stolz darauf, dass ein Schiff zur Rettung von Flüchtlingen von Sachsen aus losgeschickt werde.

Das 25 Meter lange Schiff hat eine Krankenstation an Bord. Es kann zahlreiche Flüchtlinge aufnehmen und verfügt über aufblasbare Rettungsinseln, sagte Vereinsvorstand Axel Steier. Mit 18 Knoten (rund 33 km/h) sei die „Rise Above“ schneller als andere Rettungsschiffe und könne auch mit der libyschen Küstenwache mithalten, sagte Steier. Wo die geretteten Flüchtlinge anlanden, sei noch offen. […] Quelle: epd

