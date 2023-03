Sachsen: Trotz Ende der Corona-Zwangsmaßnahmen soll an Ärztin Exempel statuiert werden

Obwohl die Corona-Zwangsmaßnahmen weitestgehend aufgehoben wurden und Systemjournalisten und -politiker sich immer mehr davon distanzieren, werden Maßnahmenkritiker nach wie vor verfolgt: So wurde am 28. Februar die 66-jährige sächsische Ärztin Dr. Bianca Witzschel von einem bewaffneten Einsatzkommando festgenommen, weil sie angeblich falsche Maskenatteste ausgestellt haben soll. Seither sitzt sie in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz in U-Haft. Anwälte befürchten, dass der Staat an ihr ein Exempel statuieren will. Am 08.03.2023 kamen mehrere hundert Menschen zu einer Solidaritätskundgebung zusammen, um Dr. Witzschel zu zeigen, dass sie nicht allein ist. AUF1 war mit dabei.

