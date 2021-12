Sachsen: Polizisten machen Jagd auf Bürger

Am vergangenen Montag konnte man in Sachsen den Eindruck gewinnen, der Freistaat würde unter Besatzungsrecht stehen oder die DDR wäre wieder auferstanden: Aus dem ganzen Bundesgebiet wurden Polizisten zusammengezogen, um jede Form des Bürgerprotestes im Keim zu ersticken. Denn in über 80 Städten und Gemeinden spazieren jeden Montag tausende Bürger für ihre Freiheit.

Doch die Sachsen lassen sich nicht so leicht von der Obrigkeit in die Knie zwingen. Und erst recht nicht, wenn sie das Recht und die Wahrheit auf ihrer Seite wissen.

