Sachsen: Nur 21 Abschiebungen von 1.431 Intensivstraftätern in sechs Monaten

In Sachsen sind derzeit 1.431 Asylbewerber als Intensivstraftäter registriert, wie eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag zeigt. Aus den Angaben geht hervor, dass sich nur 259 dieser Personen in Haft befinden, während in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres lediglich 21 von ihnen abgeschoben worden sind. Die registrierten Straftäter stammen demnach überwiegend aus Syrien (253), Tunesien (190), Libyen (151), Afghanistan (121) und Georgien (107). Innerhalb von drei Monaten wurden aus dieser Gruppe 19 Sexualdelikte, 289 Rohheitsdelikte – darunter schwere Körperverletzung – und 343 Diebstähle begangen. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

