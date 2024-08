Sachsen: Landkreise versinken im Schuldensumpf

Sachsens Landkreise sind überschuldet und ein Defizit von 833 Millionen Euro droht. Die Schulden wachsen rasant und die Regierung schweigt, denn eine der wichtigsten Ursachen für die Misere ist die massenhafte Asyl-Zuwanderung.

Am 1. September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Seit 1990 war die CDU durchgängig in Regierungsverantwortung, mal allein, mal in Koalitionen. Wenige Wochen vor der Abstimmung brodelt es in den zehn sächsischen Landkreisen. Sie rechnen in den nächsten zwei Jahren mit einem Finanzdefizit von – jetzt bitte festhalten – 833 Millionen Euro. Haushälterisch ist das nicht mehr lustig, die Landkreise pfeifen auf dem letzten finanziellen Loch. Zwei überleben nur noch mit Kassenkrediten, auch Dispo genannt. Mit voller Wucht schlagen die Folgen der katastrophalen Migrations- und Energiepolitik auf die Landkreise durch. Weiterlesen auf Achgut.com

