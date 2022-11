Sachsen: Breiter Bürgerprotest in Zwickau

Sachsen ist wie schon bei Corona auch jetzt ein Zentrum der Anti-Regierungsproteste: Doch aus dem ursprünglichen Corona-Widerstand ist längst eine breite Themenvielfalt und Kritik am System an sich entstanden. Die Menschen spüren jetzt schmerzhaft, dass ihnen seit Jahrzehnten falsche Versprechungen mit der angeblich so wunderbaren Globalisierung gemacht wurden. Jeder Lohnarbeiter weiß, dass schon morgen auch sein Arbeitsplatz aus Profitgründen ins Ausland verlagert werden kann. Aus dieser Abhängigkeit muss daher ein Ausweg gefunden werden. AUF1 war beim Montagsprotest in Zwickau. mit dabei und hat mit zahlreichen Teilnehmern und dem Vorsitzenden der alternativen Gewerkschaft Zentrum, Oliver Hilburger, gesprochen.

