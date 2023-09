Die Unterbringung von Migranten in Sachsen sei im Großen und Ganzen solide. Das geht aus dem neuesten sogenannten „Heim-TÜV“ hervor – einer Untersuchung, die der Ausländerbeauftragte des Freistaates, Geert Mackenroth (73, CDU), am Dienstag in Dresden vorstellte.

Die von Mackenroth beauftragten Sozialwissenschaftler eines privaten Instituts und der TU Dresden konzentrierten sich nach eigenen Angaben vorwiegend „auf die Perspektive der Migranten“. Weiterlesen auf Bild.de

1 1 Bewertung Artikel Bewertung