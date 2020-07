Saarbrücken: „Mann“ fordert Geld und sticht auf Opfer ein

Am Dienstag, dem 07.07.20, kurz vor 18 Uhr, laufen die drei Geschädigten aus Saarbrücken im Alter von 16, 18 und 19 Jahren durch den Lützelbachtunnel in der Nähe des Saarbrücker Hauptbahnhofs. Dort werden sie von dem ihnen unbekannten Täter (23 Jahre alt, wohnhaft in Saarbrücken) unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Als die drei jungen Männer auf die Forderung nicht eingehen und weiterlaufen wollen, sticht der Täter dem 18-Jährigen in den Rücken und flüchtet anschließend. Während der Täter im Bereich Alt-Saarbrücken durch Fahndungskräfte widerstandslos festgenommen werden kann, wird das Opfer unweit der Tatörtlichkeit durch Rettungskräfte erstversorgt und kommt zur weiteren Behandlung seiner schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Saarbrücker Krankenhaus.

Dem vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehenden Täter wird eine Blutprobe entnommen. Der polizeibekannte Mann wartet derzeit auf seine Vorführung beim Haftrichter. Über das Motiv schweigt er sich aus.