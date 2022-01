Annalena Baerbock machte auf dem Weg nach Moskau einen Zwischenstopp in Kiew und kündigte an, dort ein Büro für Wasserstoff-Diplomatie zu eröffnen. Vor Baerbocks neue deutsche „wertebasierte“ Außenpolitik zittert Russland, vor lauter Ehrfurcht wurde Diplomatie mit Infanterie verwechselt. Nach Annalenas Besuch brauchen die in Moskau garantiert Urlaub, um sich vom Lachen zu erholen.

