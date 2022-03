Russland droht mit Gas-Lieferstopp durch Nord Stream 1

Die russische Regierung droht erstmals offen mit einem Gas-Lieferstopp durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Europa: „Wir haben das volle Recht, eine ‚spiegelgerechte‘ Entscheidung zu treffen und ein Embargo zu erlassen auf die Durchleitung des Gases durch die Pipeline Nord Stream 1, die heute maximal mit 100 Prozent ausgelastet ist“, sagte Vize- Regierungschef Alexander Nowak am Montagabend im Staatsfernsehen.“

„Aber noch treffen wir diese Entscheidung nicht. Niemand gewinnt dabei“, sagte Nowak. Allerdings sehe sich Russland inzwischen durch die europäischen Politiker und ihre Anschuldigungen in diese Richtung gestoßen.

„Europa verbraucht heute 500 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr, 40 Prozent davon sichert Russland“, erklärte der Politiker. Allein über Nord Stream 1 liefen 60 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Über alle Krisen hinweg habe das Land stets zuverlässig geliefert und leite zudem weiter Gas durch die Ukraine und über andere Wege nach Europa.

Politikstube: Wer nimmt wem das Zepter aus der Hand, wer hat die schlechten Karten und wem geht schneller die Puste aus? Wann erkennt die Maus (Deutschland/EU), dass sie eine Maus und keine Katze ist?

(..) Erst gestern hat die russische Regierung als Reaktion auf die Sanktionen beschlossen, dass finanzielle Verpflichtungen bei „unfreundlichen Staaten“ nur noch in Rubel beglichen werden. Auf der am Montag bestätigten Liste stehen Deutschland und alle anderen EU-Mitgliedsländer sowie weitere Länder, darunter sind auch die Ukraine, die Schweiz, Japan, Großbritannien und Kanada, wie die Regierung in Moskau mitteilte. Bisher standen nur die USA und Tschechien auf der Liste.

Konkret bedeutet der Schritt, dass russische Bürger, Unternehmen, der Staat selbst oder auch Kommunen Verpflichtungen in anderen Währungen nur noch in Rubel bezahlen. Zudem müssten die Staaten dafür ein Verrechnungskonto bei einer russischen Bank einrichten, heißt es. (..)

