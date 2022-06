Russischer Ex-Präsident ätzt über West-Politik: Niveaulos, feige und reines US-Anhängsel

Der frühere russische Präsident, Dmitrij Anatoljewitsch Medwedew, rechnete kürzlich auf Telegram mit der katastrophalen Qualität westlicher Politik(er) ab. Er vermisst das frühere politische Format, sieht verkümmertes Wachstum, Technokraten mit Angst vor Verantwortung und Entscheidungen und eine europäische Politik die zum „Anhängsel“ der USA degenerierte und nicht mehr respektiert wird. Den US-Führern sprach er „frische Ideen und mentale Stabilität“ ab.

Über ausländische Kollegen zu reden, sei früher unüblich gewesen. Heute sei es durchaus akzeptabel, schrieb er. In seiner langen Zeit im Umgang mit ausländischen Führern sei vor seinen Augen, in den letzten 20 Jahren, das Niveau westlicher Politiker abgestürzt. In Europa gebe es nicht einmal mehr eine Spur politischer Persönlichkeiten vom Format eines Helmut Kohl, Jacques Chirac oder einer Margaret Thatcher.

Jene Repräsentanten, die einen mächtigen politischen Kurs, und manchmal sogar eine ganze Ära verkörperten, seien durch Menschen mit „verkümmerten Wachstum“ – reinen Technokraten – ersetzt worden.

