Russin vs. BILD-Reporter: Warum haben Sie 8 Jahre nicht beachtet, was im Donbass geschehen ist?

BILD-Reporter Peter Tiede auf Stimmenfang in Moskau. Tiede zeigt Bilder aus Kiew einer älteren russischen Frau, das passiert gerade in Kiew, die reagiert nicht wie erwartet und bezeichnet die Aufnahmen als Fakes, und stellt die Frage: Warum haben Sie 8 Jahre lang nicht beachtet, was im Donbass geschehen ist?

Offenbar hat sich die einseitge Berichterstattung der BILD bis nach Moskau verbreitet, man denke nur an das Video über die Explosion in Tianjin von 2015 und das Video der Fallschirmspringer aus 2014, die dann als Videos aus der Ukraine für Propagandazwecke verwendet wurden.

Zur Vervollständigung das komplette Video, auch eine junge Frau fragt, ob das ein Fake ist. Einige erhoffte Reaktionen hat Tiede doch noch erhalten, bis zwei Polizisten die Umfrage beendeten. Im Übrigen erkennt man bereits an der Überschrift, dass die BILD und Tiede die militärischen Pläne Putins bestens kennen, vermutlich durch einen Maulwurf im Kreml.

