Rund 100 Polizisten unterstützen die „Letzte Generation“ – und es sollen noch mehr werden

Zum Unterstützerkreis der „Letzten Generation“ gehören nach Angaben der Klimaaktivisten auch ungefähr 100 Polizisten. Die Arbeitsgruppe „Polizeivernetzung“ innerhalb der Bewegung versucht demnach, die Zahl der sympathisierenden Beamten bis zum Herbst weiter zu erhöhen, schreibt die „Welt am Sonntag“. Geleitet wird die AG von der 32 Jahre alten Bundespolizistin Chiara Malz.

Nach den Anschlägen auf die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg in der letzten Woche kursierte im Netz ein Tweet, in dem eine Chiara angab, die Polizeiarbeit für die Letzte Generation zu koordinieren. Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung