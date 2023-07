Rumlungern und Null-Bock-Mentalität: Immer mehr faule Jugendliche in Deutschland

Während im ganzen Land die Klage über einen angeblichen “Fachkräftemangel” zu hören ist, den die Ampel-Regierung auch gerne als Vorwand benutzt, um unter diesem Etikettenschwindel noch mehr Migranten nach Deutschland zu schleusen, gammeln allein in Berlin 33.146 Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren ziel- und antriebslos vor sich hin. In ganz Deutschland sind es 567.766. Für dieses Phänomen gibt es sogar eine eigene Bezeichnung: „Not in Education, Employment or Training“ (NEET). Christina Ramb, die Vorsitzende des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit (BA), erklärte, es gebe eine wachsende Gruppe von Jugendlichen, die “mangels Orientierung in kompletter Inaktivität verharrt“. Weiterlesen auf Ansage.org

