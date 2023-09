Rücktritt dann nachverdichten?

Carsten: Nancy mobbt einen Mitarbeiter ohne Beweise aus dem Amt? Setzt dann noch den VS auf den Mann an, um Beweise zu finden, die es nicht gibt? Erkrankt an Corona, meldet sich beim Innenausschuss krank ab und hält lieber ein Wahlkampf Interview? Läuft, bei der besten Innenministerin aller Zeiten. Aber kein Ding, nach Ihrem Rücktritt kann dann mit der Nachverdichtung der Einfamilienhäuser in Deutschland begonnen werden.

