Rückgang der Impfungen: WHO fordert Regierungen auf, Corona wieder in den Fokus zu rücken

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befindet sich aufgrund des Coronavirus offenbar nach wie vor im Krisenmodus. Nun hat sie die Regierungen weltweit dazu aufgerufen, die Ausbreitung des Virus in ihren Ländern verstärkt zu beobachten. Gefährlich sei insbesondere, dass die Menschen nicht mehr so sensibel auf Warnungen vor dem Coronavirus reagieren würden. Weiterlesen auf Apollo News.net

5 1 Bewertung Artikel Bewertung