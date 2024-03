Rückbau von Gasleitungen geplant – Habeck will Aus von Gasheizungen unwiderruflich zementieren

Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet derzeit Pläne aus, um das Ende von Gasheizungen endgültig zu besiegeln. Wie in einem 23-seitigen Papier unter dem Titel „Transformation Gas/Wasserstoff-Verteilernetze“ ausgeführt wird, plant Wirtschaftsminister Robert Habeck die Gasnetze bis 2045 drastisch zurückzubauen. Laut der BILD heißt es in dem Dokument: „Gasverteilernetze für die bisherige Erdgasversorgung werden dann in der derzeitigen Form und Umfang nicht mehr benötigt.“

Auf längere Sicht soll das Betreiben von Gasheizungen also nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich unmöglich gemacht werden. Weiterlesen auf Apollo news.net

