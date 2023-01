RS-Virus: Pharmalobby bereitet schon nächste Impfkampagne vor

Obwohl die desaströsen Corona-Impfungen mit zig Toten und anderweitigen Kollateralschäden noch weiter im Gange sind, wird sprichwörtlich schon die nächste „Sau durchs Dorf getrieben“: und zwar in Form des Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV), das schwere Atemwegserkrankungen auslöst. Die politisierte Pharma- und Medizin-Lobby verbreitet bereits Angst und Panik. Und das Vakzin-Kartell führt in Erwartung von Milliardengewinnen längst Versuche zu weiteren Impfstoffen durch, um die nächste Impfwelle vorzubereiten.

Aus diesem Grund will das US-amerikanische Biotechnologie-Unternehmen Moderna noch in der ersten Jahreshälfte 2023 eine Zulassung für den RSV-Impfstoff „mRNA-1345“ beantragen. Allerdings zunächst für Erwachsene ab 60 Jahren. In Versuchen an 37.000 Teilnehmern hätte der „Impfstoff“ bereits „vielversprechende Ergebnisse“ aufgezeigt, heißt es da.

