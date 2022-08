Rovereto/Italien: Afrikaner attackiert Radfahrer und Carabinieri

Auf der Straße in Rovereto/Italien hat ein Afrikaner einen Radfahrer attackiert und sich dann auf die Carabinieri gestürzt, sprang auf das Dach des Dienstwagens und griff dann die Soldaten an, die versuchten, ihn aufzuhalten. Der Vorfall ereignete sich am 23.08.2022.

Politikstube: Wenn man solche Szenen sieht, kann man nachvollziehen, dass die osteuropäischen EU-Mitgliedsländer eine Verteilung der „Flüchtlinge“ dankend ablehnen.

