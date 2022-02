Rostock Demo 31.1.2022: Mann in polizeilicher Maßnahme, bis der Krankenwagen eintrifft

Der Filmer ist gerade vor Ort erschienen, als sich das im Video gezeigte Szenario abspielte. Der Mann soll zuvor wohl spöttische Bemerkungen gemacht haben, welche jedoch wohl nicht gezielt an die Polizei adressiert waren (so Augenzeugen). Daraufhin stürzten sich mehrere Polizisten auf den Mann. Freunde des Mannes verwiesen lautstark darauf, dass der Mann eine Krankheit habe, worauf die Polizisten wohl nicht reagierten. Stattdessen gingen sie aggressiv gegen umstehende Passanten vor. Nachdem der Mann sichtlich bewusstlos und regungslos am Boden lag, verlangten umstehende beteiligte, dass die Polizei doch einen Krankenwagen anfordern solle, doch auch darauf, gab es wohl keine Reaktion seitens der Polizisten. Jedoch rief eine umstehende junge Frau einen Krankenwagen, der dann kurze Zeit später eintraf.

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung