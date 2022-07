Roma-Clans “aus der Ukraine”: Deutschlands Asyl-Kapazitäten aufgebraucht

Ein Brandbrief der Präsidentin des thüringischen Landkreistags, Martina Schweinsburg (CDU), an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sorgte diese Woche für Aufsehen: Die Kommunalverbandspolitikerin warnt darin ganz unverblümt vor einem bevorstehenden Kollaps bei der Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge ankündigte: Entgegen öffentlicher Beschwichtigungen und verharmlosenden Erklärungen seien die tatsächlichen Möglichkeiten der Landkreise erschöpft: „Unsere Kapazitäten sind aufgebraucht. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand!“

Gegenüber der FAZ erklärte Schweinsburg, dass sich vor allem zunehmend Roma-Großfamilien aus den Grenzgebieten der Ukraine zu Ungarn und Rumänien bei der Erstaufnahmeeinrichtung einfänden, für die es in den Landkreisen keine geeigneten Wohnungen gäbe.

Zunächst, so Schweinsburg, seien vor allem Mütter mit Kindern und Großeltern gekommen. Inzwischen aber kommen vor allem Sinti und Roma (ob tatsächlich aus der Ukraine, sei einmal dahingestellt) in ganzen Clans angereist. Die Unterbringung dieser Großfamilien überfordere in Thüringen nun alle 17 Landkreise und die fünf kreisfreien Städte final. Eine einzige Familie habe etwa 84 (!) Mitglieder; in ihrem eigenen Landkreis, berichtet Schweinsburg, komme die größte Familie auf 48 Mitglieder – darunter 37 Kinder und Jugendliche sowie eine schwangere Fünfzehnjährige.

Politikstube: Wie sagte eine Bundespolizistin bereits im März 2022: „Nur ein Bruchteil sind wirklich ukrainische Flüchtlinge.“ Unter ihnen seien Großfamilien, die den Sinti und Roma zugeordnet werden. „Die haben nagelneue ukrainische Pässe, die auch echt sind. Da verdient sich gerade jemand in der Ukraine eine goldene Nase“.

