Robert Habeck und die Ursünde der Planwirtschaft

Die neueste Kopfgeburt aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) nennt sich Strommarktdesign der Zukunft, Optionen für ein sicheres, bezahlbares und nachhaltiges Stromsystem. So viel sei vorab verraten: Ein solches System wäre weder sicher noch bezahlbar und nicht einmal nachhaltig. Es ist ein Monster der Planwirtschaft. Strommarktdesign ist Neusprech vom Feinsten – einen Markt kann man nicht konstruieren. Das BMWK tappt hier in die gleiche Falle, in der schon alle sozialistischen Länder gefangen waren: Fängt man einmal an, die Marktwirtschaft durch staatliche Vorgaben zu ersetzen, verstrickt man sich in immer kompliziertere und abstrusere Regelungen der Details. Am Ende steht zwangsläufig der wirtschaftliche Zusammenbruch. Weiterlesen auf Achgut.com

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung