Robert Habeck hat „kein Bock mehr“ – Das sagen Bürger….

Der Wirtschaftsminister sagt, wie es ist: Wenn es in der Regierung nicht so läuft, wie Robert Habeck es will: „Dann habe ich keinen Bock mehr!“ Der Kein-Bock-Mehr-Minister! Das sagt sich mit einem Gehalt von 25.000 Euro im Monat natürlich ein wenig leichter, als wenn am Ende des Geldes noch sehr viel Monat übrig ist … NIUS war unterwegs und wollte wissen, was die arbeitende Bevölkerung über den entlarvenden Habeck-Satz denkt. Die Antworten finden Sie hier. Einfach reinhören – es lohnt sich!

