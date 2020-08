Robert F. Kennedy Jr. kommt nach Berlin

Pressemitteilung, Berlin 27.08.2020

Robert F. Kennedy Jr. dieses Wochenende in Berlin

anbei die Stellungnahme meines Mandanten Robert F. Kennedy Jr. (Vorsitzender Childrens Health Defense) bezüglich seines Aufenthalts in Berlin an diesem Wochenende.

Statement re Arrival of Robert F. Kennedy, Jr.

Robert F. Kennedy, Jr., Chairman of Children’s Health Defense and a leader of the health freedom movement, arrives in Berlin Friday, August 28 to attend the inaugural meeting of Children’s Health Defense Europe, the first international chapter of this U.S. non-profit organization. He will meet with colleagues from all over Europe to discuss current global challenges to health and human rights. Organizers of the Saturday, August 29 Berlin rally for freedom, peace, free expression and respect have invited Mr. Kennedy to participate.

Robert F. Kennedy jr., Vorsitzender von Children’s Health Defense und einer der Führer der Gesundheitsfreiheitsbewegung, kommt am Freitag, den 28. August, nach Berlin, um an der Eröffnungssitzung von Children’s Health Defense Europe, dem ersten internationalen Chapter dieser US-amerikanischen Non-Profit-Organisation, teilzunehmen. Er wird sich mit Kollegen aus ganz Europa treffen, um die aktuellen globalen Herausforderungen für Gesundheit und Menschenrechte zu diskutieren. Die Organisatoren der Berliner Kundgebung für Freiheit, Frieden, freie Meinungsäußerung und Respekt vom Samstag, 29. August, haben Herrn Kennedy zur Teilnahme eingeladen.

