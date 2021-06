„Eine schonungslose Analyse von Robert E. Vogelmann: 200.000 Clan-Mitglieder – Größte rechtsextreme Organisation: ,,Graue Wölfe“ – wachsende ,,Party-Szene“ Wie ist die Lage in Frankreich? Was passiert, wenn Marine Le Pen 2022 Staatspräsidentin würde? Und wie ist die Lage in Deutschland? Mit einem Wahlsieg Le Pens in Frankreich ist nur zu rechnen, wenn die Linke sich nicht mehr an der Front Rëpublicain beteiligt. In diesem Konstrukt stehen fast alle franzosischen Parteien im jeweils 2. Wahlgang mit nur einem Ziel: Erfolge der Front Le Pens zu verhindern. Die drei Briefe der Militärs zeigen, wie verzweifelt die Lage in Frankreich mittlerweile ist. Grundsätzlich folgen wir beim Marsch in den Untergang unseren gallischen Nachbarn. Die Grenzen sind offen, wir sind ,,UN-Ansiedlungsgebiet“ und das Thema ist tabuisiert. Bevor es besser wird, muss es wohl schlimmer werden. Auf Argumente gehen die medienhörigen Deutschen entweder nicht ein oder sie kennen sie nicht.“

