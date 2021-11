RKI-Chef Wieler: Dürfen denen keine Chance geben, mit Freitesten die Impfung zu umgehen

Der Panikmodus scheint wohl von Lauterbach auf Wieler abzufärben: RKI-Chef prognostiziert ein superdüsteres Ungemach für Deutschland, er sieht, wie viele Menschen bald an Corona sterben werden und wie hoch die Dunkelziffer sein könnte. Nach seiner Rechnung könnten bei gleichbleibender Neuinfektionsrate demnach in einigen Wochen statt 400 bis zu 1200 Personen täglich an der Infektion mit dem Virus sterben.

Und so berichtet Welt.de (Artikel im Archiv) über die Online-Diskussionsveranstaltung mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und dem „emotionalen“ Tierarzt, der u.a. folgende Aussagen tätigte:

[…] „Wir dürfen denen, die sich nicht impfen lassen, wirklich nicht die Chance geben, die Impfung zu umgehen, zum Beispiel, indem sie sich freitesten lassen“.

„Wir haben zu schnell in zu vielen Bereichen geöffnet“, kritisierte er. „Clubs und Bars sind Hotspots, aus meiner Sicht müssen die geschlossen werden.“ […]

Mit der ersten Aussage ist alles gesagt: Die Vorbereitung zur Impfpflicht.

In Clubs und Bars gilt doch die 2G-Regel, heißt das etwa, dass Wieler einräumt, die Impfung bietet nicht die gewünschte Wirkung.

