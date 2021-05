Risiken egal: Kinder und Jugendliche sind ab dem 7. Juni dran!

Auch Kinder und Jugendliche sollen ab dem 7. Juni geimpft werden dürfen. Dabei gibt es weder einen zugelassenen Impfstoff für Minderjährige noch eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, in welchem Maß Kinder überhaupt geimpft werden sollen.

Für das Vakzin von Biontech wird in den nächsten Tagen „vermutlich eine Zulassung durch die EMA erfolgen“, heißt es in dem Beschlusspapier, das BILD vorliegt (EMA: Europäische Arzneimittelagentur). Die Minderjährigen sollten sich dann besonders in Hausarztpraxen um Impf-Termine bemühen. Bis zum Ende des Sommers solle auch den Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot gemacht werden. (…)“

