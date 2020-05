Riesensauerei! Regierung plant Immnuitätsdokumentation per Gesetz bereits am 15.05.2020

Jetzt soll also doch die Impfpflicht kommen. Wer keine Immnuitätsdokumentation vorlegen kann, wird vom öffentlichen Leben ausgeschlossen, so verstehen wir diese Maßnahme. Im Klartext, wir müssen uns gegen alles impfen lassen, was die Regierung vorgibt. Wenn wir das nicht verhindern, hat Bill Gates gewonnen. Man kann nur hoffen, dass viele Schlafschafe noch wachwerden! In diesem Zusammenhang bitte dringend dieses Video ansehen.

Auszug aus dem Gesetzentwurf:

20. § 28 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt:

„Bei der Anordnung und Durchführung von Schutzmaßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 ist in angemessener Weise zu berücksichtigen, ob und inwieweit eine Person, die eine bestimmte übertragbare Krankheit, derentwegen die Schutzmaßnahmen getroffen werden, nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft wegen eines bestehenden Impfschutzes oder einer bestehenden Immunität nicht o-der nicht mehr übertragen kann, von der Maßnahme ganz oder teilweise ausgenommen werden kann, ohne dass der Zweck der Maßnahme gefährdet wird. Soweit von individualbezogenen Maßnahmen abgesehen werden soll oder Ausnahmen allgemein vorgesehen werden, hat die betroffene Person durch eine Impf-oder Immunitätsdokumentation nach § 22 oder ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, dass sie die bestimmte übertragbare Krankheit nicht oder nicht mehr übertragen kann.“

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „durch“ die Wörter „eine Impf- oder Immnui-tätsdokumentation nach § 22 oder ein“ eingefügt:

