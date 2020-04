Rico Albrecht zur Maulkorbpflicht

In Sachen Corona kursieren viele sich widersprechende Theorien. Nichts Genaues weiß man nicht, aber die Regierungen fahren große Geschütze auf, legen das öffentliche Leben lahm und greifen tief in die Eigenverantwortung der Bürger ein. Kann man den Statistiken vertrauen? Was bewirkt die Masken- bzw Maulkorbpflicht gesundheitlich und massenpsychologisch?