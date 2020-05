Rico Albrecht – Wer bildet Deine Meinung? Grundlagen der Manipulation

In einer Demokratie bestimmt das Volk… das sagt zumindest die Theorie. Doch woher weiß das Volk überhaupt, was es will? Wie bildet es seine Meinung, die es alle vier Jahre durch Wahlen zum Ausdruck bringt? Kaum eine Regierung handelt heute noch gegen den Willen des Volkes. Viel effektiver ist es, den Willen des Volkes zu formen. Und dafür nutzen einflussreiche Mächte ihr Wissen über die Psychologie der Massen, die Medien und die wohl erforschten Methoden der Manipulation. Die Wissenschaft der Meinungsformung ist schon über 100 Jahre alt und kein Geheimnis. Im Interview mit Francine Weidlich erläutert Rico Albrecht in aller Kürze die wichtigsten Grundlagen der Manipulation.

