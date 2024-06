Grünen-Chefin Ricarda Lang hat das bekannte Sylt-Video mit der Terrorattacke von Mannheim gleichgesetzt. In der jüngsten Ausgabe der ARD-Talkshow Caren Miosga erklärte Lang, man müsse beides „gleichermaßen“ ablehnen und bekämpfen.

In der Sendung standen Ricarda Lang und Armin Laschet der ARD-Moderatorin Rede und Antwort. Natürlich ging es auch „aus traurigem Anlass“ um den terroristischen Messerangriff eines 25-jährigen Afghanen am vergangenen Freitag in Mannheim. Weiterlesen auf Apollo News.net

