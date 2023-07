Ricarda Lang rutscht auf politischer Bananenschale aus

Wer bisher das Offensichtliche beim Namen nannte und sagte, dass den Grünen die Ideologie vor konkrete Dinge wie etwa Soziales geht, musste damit rechnen, dass er als „Verschwörungsideologe“ bezeichnet wird. Jetzt hat Grünen-Chefin Ricarda Lang diese vermeintliche „Verschwörungstheorie“ selbst bestätigt. Wohl ohne das selbst zu ahnen – aber das ist eine der Vorzüge von Ricarda Lang, dass sie mangels intellektueller Leistungsfähigkeit zuweilen erstaunliche Einblicke in ein ebenso erstaunlich schlichtes Denken bietet. Höflich formuliert könnte man sagen, dass es eine Ricarda Lang in der freien Wirtschaft wohl nicht allzu weit gebracht hätte. Zumindest in der früheren – bevor dort zwangsweise Quoten und „Diversity“ Einzug gehalten haben.

Der konkrete Anlass für die jüngste Selbstentlarvung war der Vorschlag von SPD-Chef Lars Klingbeil, das Ehegattensplitting abzuschaffen.

Weiterlesen auf Reitschuster.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung