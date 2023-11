Ricarda Lang lehnt Leistungskürzung für Migranten ab

Grünen-Parteichefin Ricarda Lang hat die Kürzungen von Sozialleistungen für Asylbewerber abgelehnt. „Ich glaube, wir müssen aufpassen in dieser Debatte, daß wir nicht in einen Überbietungswettbewerb verfallen, wer das vermeintlich Härtere und Krassere fordert, sondern daß wir wirklich schauen, was hilft denn am Ende vor Ort“, sagte die Bundestagsabgeordnete am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa zufolge.

Dabei bezog sie sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Asylbewerbern ein Existenzminimum sichere. „Zu diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts stehen wir und orientieren uns daran", betonte Lang.

