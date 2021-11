Restaurant Walliserkanne: Augenzeuge berichtet über brutale Polizeigewalt bei Festnahme der Gastwirte

Die Gastwirte des traditionsreichen Restaurants Walliserkanne in Zermatt wollten nicht nachgeben. Sie empfingen Gäste ohne Corona-Zertifikat und bekamen dafür die Quittung: Wegen Verstössen gegen Corona-Regeln hat die Polizei das Restaurant geschlossen. Weil die Betreiber auch danach machten, was sie wollten, rückte am Sonntagmorgen die Polizei an und nahm drei Betreiber des Lokals fest. Es handelt sich dabei um einen Vater, eine Mutter und deren Sohn.

Mario Julen (58) gibt an, als Vermittler zwischen Behörden und Betreibern fungiert zu haben. Als die Polizei am Sonntagmorgen anrückte, sei er daher vor Ort gewesen und Augenzeuge der Festnahmen geworden. Er wirft der Polizei massiven Gewalteinsatz vor.

«So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt der überregional bekannte Bergführer und Gastrounternehmer. «Im Rudel ging die Polizei auf die Familie los, mit Fäusten und Schuhen — und zwar ohne Vorwarnung.» Die Familie habe sich zunächst nicht gewehrt. Trotzdem sei Mutter Nelly «zusammengeschlagen», dem Sohn Ivan «die Schulter ausgerenkt» und dem Vater Andreas in den «Nacken geschlagen worden», beschreibt der Einheimische den Einsatz. «50 Polizisten» seien dabei gewesen, die auch ihn dann weggedrängt hätten. Ob die Familie danach Gegenwehr geleistet hätte, habe er nicht gesehen.

Die Walliser Kantonspolizei geht nicht genauer auf die Vorwürfe ein. Sie sagt, «die Verhaftungen geschahen nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit». Ein Sprecher lässt durchblicken, dass sich die Betreiber nicht ohne Widerstand festnehmen liessen, wie Julen behauptet.

Quelle: Blick.ch

