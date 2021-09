Restaurant nahe Berlin: Wir machen da nicht mit! Keine Ausgrenzung der Gäste!

Die mutige Entscheidung des Restaurants Big’s Diner nahe Berlin hat eine überwältigende Reaktion ausgelöst, überwiegend positiv, aber es war auch Kritik dabei. Natürlich kann sich in diesen Zeiten kein Restaurant eine Schließung leisten, aber ein Zeichen gegen den Irrsinn von Maßnahmen setzen.

Nachfolgend ein Auszug aus der Erklärung:

[…] Wir können also so weiterkuschen wie bisher und in die Pleite gehen oder wir können aufstehen und herausschreien „Wir machen da nicht mit!“ und in die Pleite gehen.

Letzteres birgt zumindest die Chance, dass sich etwas verändert.

Big’s Diner war immer ein Restaurant mit Herz und Seele, wo gelacht wird, wo Kinder rennen und auch mal ein Hund bellt. Ein echtes amerikanisches Diner, das lebt.

Dieses Leben nimmt man uns, da wir unser Restaurant nicht so führen dürfen, wie wir es seit Jahren machen und für richtig halten.

Und es nimmt kein Ende. Die Vorschriften der Regierung ändern sich laufend. Wir können nicht planen, da wir nicht wissen, was nächste Woche gilt. […]

Wer mehr erfahren möchte:

Link Facebook

Link Webseite

5 10 Bewertungen Artikel Bewertung