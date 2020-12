Respekt für den Mut! Straßenmusiker weist Polizei in die Schranken

Arne Schmitt von Piano Across The World https://t.me/pianoacrosstheworld war am 19.12.2020 zur Straßenmusik in Recklinghausen angemeldet. Der Musiker hatte bereits in Berlin einige unsanfte Begegnungen mit der Polizei die ihn sehr, sehr unschön, nicht nur in seiner künstlerischen Freiheit einschränkten, sondern auch massivste Gewalt anwendeten.

In Recklinghausen kam die Polizei mit einem massiven Aufgebot vor Ort (1 Straßenmusiker, 6 Streifenwagen und ca. 20 Polizeibeamte.) Dummerweise kamen die Beamten der Bitte von Arne Schmitt nicht nach, ihren Dienstausweis zu zeigen, damit die Dinge ihren Lauf hätten nehmen können.

In diesem Video seht ihr wie Arne purer Schikane begegnet und mit der Gewaltandrohung der Polizei umgeht! Argumente, Wissen und etwas Mut gegen diese, das Volk schikanierende, Staatssöldner!