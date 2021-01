Republikaner Nevada: „Lassen Sie mich klar sagen, Trump wird für weitere vier Jahre Präsident sein“

Diese Melldung stammt von der offiziellen Seite der Republikanerpartei aus Nevada. Der Brief ist vom Vorsitzenden.

Biden wird nicht Präsident sein. Ja, ich weiß, das sind schockierende Worte in diesen verrückten Tagen.

Also, was kommt als nächstes? Ich habe keine Details, aber ich kann Ihnen Meilensteine nennen, auf die Sie in den nächsten Tagen achten sollten:

1 „Erwarten Sie, dass das Notfall-Rundfunksystem aktiviert wird. Die FCC hat vor kurzem ein Memorandum veröffentlicht, das sich mit den Anforderungen des Bundesgesetzes befasst, um Nachrichten des Präsidenten an die Öffentlichkeit zu senden. Siehe diesen Link

2 Erwarten Sie Verwirrung. Wir befinden uns in einer Schlacht um unsere Republik gegen Eliten, die genau den Coup versuchen, den sie Trump vorwerfen. Im Kampf wird es Desinformation geben, aber Sie sollten wissen, dass die Pläne erfüllt werden.

3 Erwarten Sie hochkarätige Verhaftungen in den nächsten 12 Tagen und zu jeder Zeit stattfinden. Sie werden vielleicht eines Morgens aufwachen und feststellen, dass jemand in einem hohen Amt nicht mehr da ist.

4 Erwarten Sie, dass dies eine holprige Fahrt bis zum Ende sein wird. Dies ist keine Fernsehsendung, in der die Dinge in 45 Minuten geklärt sind.

5 Erwarten Sie, dass zwischen jetzt und dem 20. Januar weitere bombenartige Beweise veröffentlicht werden.

6 Erwarten Sie eine Art von Internet-Blackout oder Ausfall: Facebook, Twitter, Instagram, und Gmail werden wahrscheinlich betroffen sein. Wenn Sie noch keine alternativen Kommunikationsformen eingerichtet haben, wäre es eine gute Idee, damit anzufangen, selbst wenn es nur darum geht, Ihre Nachbarn zu überprüfen.

7 Erwarten Sie, dass Trump am 20. Januar inauguriert wird!

8 Erwarten Sie, dass die Executive Order von 2018 und/oder der Insurrection Act in Kraft gesetzt werden. Dies bedeutet NICHT das Kriegsrecht. Denken Sie daran, dass wir unter einem Ausnahmezustand seit 2018, die der Präsident viele Befugnisse zu handeln gibt.

