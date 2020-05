Rentner fliegt aus Wohnung, damit Asylbewerber einziehen können!

Alice Weidel: Rentner Klaus Roth und seine Partnerin müssen raus, damit Asylbewerber einziehen können – das Amtsgericht Nürtingen hat es so entschieden. Sie verlieren ihre Wohnung, weil die Gemeinde Neckartailfingen dort Asylbewerber unterbringen will. Der 75-Jährige, der mehrere Schlaganfälle hatte und an Asthma sowie Diabetes leidet, muss die Wohnung mit seiner Lebensgefährtin bis zum 30. September verlassen. Das legt unerbittlich die 3.800-Seelen-Gemeinde via Räumungsklage fest. Einen Fall von Härte beim kranken Rentner erkennt man nicht, pocht vielmehr auf die „kommunale Solidarität“ bei der Flüchtlingsaufnahme.

Für die Senioren ist der Rausschmiss ein Schock, ebenfalls für viele Bürger der Gemeinde, die den älteren Herren als gute Seele im Ort schätzen. Zuletzt half er als Fahrer für den Krankenpflegeverein und betreute Senioren. Als 2015 innerhalb weniger Monate Hunderttausende Asylsuchende nach Deutschland strömten, sei Roth sogar im Arbeitskreis Asyl aktiv gewesen. Auch wenn man sich mit der „Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben“ herauswindet, so ist doch nicht zu übersehen, dass es offenbar Bürger zweiter Klasse gibt. Sie haben im Zweifelsfall auf richterlichen Beschluss hin Platz zu machen, damit die Neuansiedlung von Asylbewerbern gelingt. Sechs von ihnen ziehen jetzt bald in die Wohnung von Roth. Das ist leider kein Einzelfall und ein absolut unwürdiger Umgang mit unseren Senioren, die häufig gar nicht mehr die Kraft haben, zu kämpfen, geschweige denn, einen großen Umzug zu stemmen! Möge man sich daran bei der nächsten Kommunalwahl erinnern, liebe Bürger von Neckartailfingen.