Rekord in Davos: 52 Staatsoberhäupter bei Weltwirtschaftsforum erwartet

Beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos (Schweiz) werden 52 Staats- und Regierungschefs sowie 600 CEOs erwartet und damit so viel wie nie zuvor. Dies gab die Organisatoren am Dienstag bekannt.

Insgesamt werden am WEF 2023 mehr als 2700 Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz sind aus Deutschland auch Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner als Teilnehmer von Podiumsdiskussionen vorgesehen. Die Europäische Zentralbank EZB wird durch Präsidentin Christine Lagarde vertreten sein.

Mehr auf Exxpress.at

2.3 3 Bewertungen Artikel Bewertung