Rekord: Evangelische Kirche verliert 575.000 Mitglieder

Innerhalb nur eines Jahres hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 575.000 Mitglieder verloren – so viele wie noch nie in zwölf Monaten. Erstmals übertraf dabei die Zahl der Austritte die der Todesfälle, wie die EKD mitteilte.

380.000 Menschen traten 2022 aus der Kirche aus. Das sind 100.000 und damit fast 36 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Sterbefälle blieb den Angaben der EKD zufolge mit 365.000 etwa auf dem Niveau von 2021. Zusammen macht das 745.000. Gleichzeitig konnte sie nur 170.000 neue Mitglieder gewinnen – die allermeisten durch Taufe nach der Geburt.

Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung