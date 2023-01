Reitschuster: Der öffentlich-rechtliche NDR veröffentlicht nach den Silvester-Randalen einen Post mit folgendem Text: „Dass Menschen überhaupt auf den Gedanken kommen, Rettungskräfte anzugreifen, sei ein Problem und eine Herausforderung für die Demokratie, sagt Pistorius.“ Also der SPD-Innenminister in Hannover. Unter dem Text ist dann eine so genannte Kachel zu sehen, also ein Bild, in diesem Falle von Pistorius, mit einem Zitat und dem NDR-Logo darunter. Das Zitat von Pistorius: „Was passiert hier eigentlich? Es sind überwiegend junge Männer und zum Teil aus dem rechtsextremen Milieu, aber auch aus migrantischem Milieu. Da haben wir eine Entwicklung, die höchst bedenklich ist. Und dagegen helfen nicht nur härtere Strafen im Gesetz, sie müssen auch verhängt werden.“

Ich habe diese Meldung des NDR aufgegriffen und damit auch verbreitet. Und jetzt kommt es: Dafür wirft mir jetzt eines der formal „privaten“, aber mit Steuergeldern gepäppelten Propaganda-Beiboote der GEZ-Propaganda-Kreuzer vor, Desinformation zu betreiben.

