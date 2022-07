Reihenweise “medizinische Notfälle”: Urlauber kollabieren und sterben plötzlich und unerwartet

Aufmerksame Beobachter stießen in der jüngsten Vergangenheit bereits auf auffällig viele Berichte über Unfälle im Straßenverkehr aufgrund von plötzlichen Herz- oder Hirntoden. Nun, zur Urlaubssaison, zeigt sich ein neues trauriges Phänomen: Urlauber und Menschen, die gerade ihre Freizeit am See, Strand oder im Schwimmbad genießen, erleiden plötzlich “medizinische Notfälle” und sterben. Ein Blogger hat etliche Fälle aus den vergangenen Tagen zusammengetragen, die Report24.news präsentiert.

Auf “Tom Stahls Freiheits Kanal” findet sich eine Sammlung von Presseartikeln über plötzlich kollabierte Urlauber und Badende der letzten paar Tage. Der Blogger stellt klar, dass er die gesammelten Fälle keinesfalls automatisch auf die Genspritzen zurückführen wolle – sehr wohl hält er die auffällige Häufung derartiger Vorfälle aber für beunruhigend.

Weiterlesen auf Report24.news

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung