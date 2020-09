Reichstagserstürmung? So manipulativ arbeitet BILD: Analyse – Medienkritik – Propaganda.

Die Besetzung der Treppe des Reichstagsgebäudes am 29. August 2020 in Berlin, die Berichterstattung der Mehrheit der Medien über Menschen auf den Stufen vor dem Deutschen Bundestag, ist bei distanzierter und sachlicher Analyse eine Bankrotterklärung eines Großteiles der Presse in Deutschland. Auch wenn Sie nicht User von bild.de sein sollten, ist es wichtig den Beitrag zu sehen und zu teilen. Denn bild.de ist nicht nur Taktgeber für viel Portale und Medienhäuser, sondern beeinflusst auch die Handlungen der Politik.

