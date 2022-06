Reichelt: Woke-Fanatiker kapern die Regenbogen-Flagge für ihre Ideologie!

Julian Reichelt mit Klartext zum Woke-Wahnsinn! Die stolze Regenbogen-Fahne stand einst dafür, dass Menschen so sein können, wie sie sind. Dafür, dass Menschen ihr Leben nicht als Lüge leben müssen, für Selbstbestimmung. Aber heute steht die Fahne immer mehr dafür, Menschen vorzuschreiben, wie sie zu sein haben. Wie sie denken und sprechen sollen.

Die Regenbogen-Flagge wurde von radikalen Ideologen gekapert. Statt die Schwachen zu beschützen, dient die linken Ideologen als Schutzschild.

Anführer dieser Ideologen in Deutschland ist der grüne Staatssekretär im Familienministerium, Sven Lehmann. Er will abschaffen, was Millionen Deutsche als normale Familie, als Fundament ihres Lebens empfinden. Wer Sven Lehmann widerspricht, gegen den entfesselt dieser Aktivist verbale Schlägertrupps, den erklärt er zum „Menschenfeind“. Seinen Kampf finanziert er von Steuergeldern. Wir sollten uns diesen neuen Radikalen nicht länger unterwerfen!

