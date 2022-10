“Regierungsamtlicher Bullshit”: Klinikgruppe zerlegt Karl Lauterbach

In Anbetracht der wissenschaftsfernen Falschbehauptungen und Panikmache, die Karl Lauterbach im Fernsehen, in den sozialen Netzen und auch sonst überall, wo man ihn lässt, verbreitet, muss man sich wundern, warum so wenige Mediziner und Wissenschaftler dem Minister öffentlich widersprechen. Eine deutsche Klinikgruppe macht da nicht mit: Die Acura Kliniken Baden-Baden geben dem Ungesundheitsminister in den sozialen Netzen Kontra – und das so richtig.

Klinikchef Dirk Schmitz, seines Zeichens Anwalt, macht keinen Hehl daraus, dass er Lauterbachs Politik für vollkommen verfehlt hält – und das nicht nur im Hinblick auf Covid-19. Die Stromrechnung der Klinik für den August belaufe sich auf 85.000 Euro, berichtete er im Interview mit Alexander Wallasch. Wenn sich nichts ändere, so würden siebzig Prozent der Kliniken in Deutschland auf absehbare Zeit insolvent gehen.

Doch an Rettungsmaßnahmen habe Lauterbach, der “keine Ahnung von seinem Geschäft” habe, kein Interesse: “Der hat nur ein Thema, das heißt Corona und das ist Teil seines ganz persönlichen Krankheitsbildes. Der Mann ist psychisch ernsthaft auffällig.”

