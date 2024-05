Regierung will 1000 Euro Bußgeld für Frauen-Fitnessstudio, weil es einen Mann nicht in Dusche lassen will

Ein Mann, der sich im falschen Körper fühlt, will in einem Damen-Fitnessstudio in Bayern trainieren und in der einzigen Umkleide mit Badehose auch duschen. Weil die Betreiberin des Damen-Studios dies ablehnte, bekam sie nun Post mit dem Bundesadler im Briefkopf. Ferda Ataman, die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, ließ ein dreiseitiges Schreiben (liegt NIUS exklusiv vor) aufsetzen. Darin wird eine „angemessene Entschädigung“ für die „erlittene Persönlichkeitsverletzung“ von 1000 Euro empfohlen. Weiterlesen auf nius.de

