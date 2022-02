Regierung sieht Deutschland gerüstet für mögliche Flüchtlingswelle

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, sieht Deutschland gerüstet für einen möglichen Flüchtlingszustrom infolge eines Krieges in der Ukraine.

„Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). Man müsse an den bestehenden Strukturen für die Aufnahme geflüchteter Personen festhalten, insbesondere den Erstaufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften und Anlaufstellen für Integration.

Alabali-Radovan sagte: „Wir beobachten die Lage sehr genau, sind wachsam und auf alles vorbereitet.“ Aktuell seien jedoch keine Anhaltspunkte für verstärkte Migrationsbewegungen nach Deutschland zu erkennen. „Wir stehen in engem Austausch in der Bundesregierung und mit den Ländern“, sagte sie.

Quelle: Epoch Times

Politikstube: Na klar – „Wir haben Platz“ und Steuergelder scheinen üppig vorhanden zu sein, der Wohnungsmarkt ist zwar mehr als angespannt und die Mietpreise schnellen rasant in die Höhe, die Gas- und Strompreise explodieren und eine Steuersenkung ist nicht in Sicht, die Lebensmittelpreise steigen und Özdemir will das Fleisch verteuern, zahlreiche Rentner müssen Flaschen sammeln und die Kinderarmut nimmt nicht ab, marode Schulen und Infrastruktur, aber he, das sind alles keine Gründe, nicht noch mehr Gäste aufzunehmen und eine Vollversorgung zu gewährleisten.

Die Nachbarländer der Ukraine sind Polen, Weißrussland, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Moldawien und natürlich auch Russland. Sollte der Fall des Flüchtlingsstroms eintreffen, würden vermutlich auch andere „Flüchtlinge“ die Chance nutzen und sich auf den Wanderpfad nach Deutschland begeben, sie haben halt nur einen Umweg über die Ukraine genommen – oder laut Selbstauskunft versehentlich dort gelandet.

